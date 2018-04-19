Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili milletvekilleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleri ile parti genel merkezinde kahvaltıda bir araya geldi.
Erken seçim kararının alınmasından sonra milletvekilleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi izlenecek yol haritasına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım ve kurmayları ile birlikte milletvekillerine bilgi verecek.
24 Haziran seçim kararının ardından AK Parti'de hazırlık
Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum
Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!
Son dakika! AK Parti'den erken seçim açıklaması
Avusturya'dan skandal hamle!
Tuzağına düşürdüğü impalayı tam öldürecekken...
İnanması çok zor ama bu da moda oldu!
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum