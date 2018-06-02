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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi -2

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 09:54 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayının ardından Taksim Meydanı'na gelerek Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) ve Taksim Camii inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayının ardından Taksim Meydanı'na gelerek Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) ve Taksim Camii inşaatlarında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de vatandaşlarla da sohbet etti.

Gece saatlerinde Taksim'e gelerek, yapımı devam eden camii inşaatında bir süre incelemelerde bulunan ve AKM'ye yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada vatandaşlar ise Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu ve bol bol fotoğraf çektirdi.

BİR VATANDAŞA AK PARTİ ROZETİ TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Taksim Meydanı'ndaki yürüyüşü sırasında yanına yaklaşan bir vatandaş, kendisine Ak Parti Rozeti takmasını istedi. Erdoğan'da yanındaki görevlilere dönerek Ak Parti rozeti istedi. Kısa sürede bulunan Ak parti rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi. Erdoğan'ın vatandaşa rozetini takmasının ardından ve hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra Erdoğan, AKM inşaat alanına gelerek bir süre içeride incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı, AKM ziyaretinin ardından Taksim'den ayrıldı.

"SONUNA KADAR CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

Kendisine AK Parti rozeti takılan ve isminin Seyfi Yıldırım olduğu öğrenilen vatandaş, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gönülden Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz ve onun yanındayım. Daha önceki mitingde de onun Ak Parti rozetini takmasını istemiştim, yetişememiştim. Baktım Cumhurbaşkanımız burada evden yatağımdan kalktım geldim. Ak Parti rozetini taktı, Allah razı olsun. Onunlayız. Sonuna kadar yanındayız Cumhurbaşkanımızın. Başkanlık sistemini de sonunda kadar destekliyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi incelediCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim Camii inşaatlarını incelediCumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi
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