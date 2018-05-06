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Cumhurbaşkanı Erdoğan ALİ Şan'ın düğününe katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2018 22:44 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol'un düğününe katılarak çiftin nikah şahidi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ALİ Şan'ın düğününe katıldı

Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol'un düğününe katılarak çiftin nikah şahidi oldu.
Beşiktaş'ta bulunan bir otelde yapılan düğün törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Vasip Şahin ile İBB Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu. Saat 21.00 sıralarında otele giriş yapan Erdoğan, düğünde yarım saat kaldıktan sonra ayrıldı.
Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hazır bulunduğu düğünden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

(FOTOĞRAF)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ALİ Şan'ın düğününe katıldı

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