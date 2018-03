Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Allah’ın Kuran-ı Kerim’de bize açıkça ifade ettiği hükümler asla değişmemiştir, değişmeyecektir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuran-ı Kerim’de açıkça ifade edilen hükümlerin asla değişmediğini ve değişmeyeceğini belirterek, “Hiç kimsenin Türkiye’ye böyle bir kafa karışıklığı yaşatmaya dinimizi böylesine karikatürize etmeye hakkı yoktur. Biz bir dinde reform aramıyoruz. Böyle bir derdimiz de yok. Haddimize mi? Asla. Ama önüne gelen çıkıp da kadınlarla ilgili, genç, yaşlı bunlarla ilgili ileri geri bu tür şeyleri konuşmalarının İslam’a getirdiği lekeyi, gölgeyi görmemezlikten gelemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen 18. Dönem Siyaset Akademisi’nin açılış programına katıldı. Yaptığı konuşmada Erdoğan, “Güçlenerek gelen akademimiz ilk olarak 2008 yılı ocak ayında başladı. Siyaset Akademimizin faaliyetlerine o günden bugüne 60 bin ve sertifika almaya hak kazanan 25 bin kardeşimize de özellikle teşekkür ediyorum. Bunun benzeri siyaset dünyasında yok. Onlar siyaseti hiçbir zaman bir okul olarak görmedi ama AK Parti bu işin aynı zamanda mektebi oldu. Siyaset Akademimiz de sürekli gelişerek ileriye gitmiştir. Siyaset akademimizde görüş ve meşrep ayrımı yapmaksınız herkese kapısını açmıştır. Bugün de yaklaşık 6 bin 500 katılımcıyla 30 ilimizde akademimizin yeni dönemini başlatıyoruz. Tüm katılımcılara şimdiden başarılar temenni ediyorum. 2019 gibi önemli bir dönemecin hemen öncesinde başlattığımız bu faaliyetin hedeflerimize ulaşmamız konusunda çok önemli katkıları olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizim tarihimiz de tıpkı adımız gibi aktır” diyen Erdoğan, “Bu kadro, silici ak, alnı ak, başı dik bir kadrodur. Hamdolsun iktidara gelişimizin üzerinden 15 yıldan fazla süre geçmesine rağmen halen milletimize ilk günkü aşkla hizmet ediyoruz. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki bugün AK Parti halen zihniyet, söylem, siyaset yapış tarzı itibariyle Türkiye’nin en genç partisidir. AK Parti 10.5 milyona yaklaşan üye sayısıyla bu ülkenin en dinamik, en yenilikçi partisidir. Zaman zaman bize 15 yıllık iktidarımızın sırrını soruyorlar. Onca saldırıya, sınamaya rağmen nasıl ayakta durduğumuzu soruyorlar. Yorulup yorulmadığımızı merak ediyorlar. Biz de onlara, milleti ile birlikte yürüyeni alaşağı edebilecek hiçbir fani güç yoktur diyoruz. Ne zaman ölürsek o zaman yoruluruz diyoruz. Öleceğiz ya, öleceğiz. Rabbimin takdir planında ne varsa o olacak. Her an ölümle iç içe olacağız. Onun için de her an ölecekmiş gibi bu dünyaya, hiç ölmeyecekmiş gibi ebedi aleme çalışacağız” açıklamasında bulundu.