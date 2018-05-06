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Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın madalya kazanan Akgül'ü kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2018 22:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın madalya kazanan Akgül'ü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Akgül'e telgraf göndererek tebriklerini ilettiği belirtildi.

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Avrupa Güreş Şampiyonası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taha akgül tebrik

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