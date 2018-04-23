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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ama 24 Haziran'da benim halkım, benim vatandaşlarım parlamentoyu bu derece kirli bir duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Çünkü demokrasinin nezahati, nezaketi bu anlayışlarla olmaz. Onun için de bu işin çözüm yeri sandıkt

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 20:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ama 24 Haziran'da benim halkım, benim vatandaşlarım parlamentoyu bu derece kirli bir duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Çünkü demokrasinin nezahati, nezaketi bu anlayışlarla olmaz. Onun için de bu işin çözüm yeri sandıktır. Sandıkta da 24 Haziran'da gereken dersi alacaklardır."

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