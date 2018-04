Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve Rusya krizine Türkiye’nin yaklaşımını açıkladı

"Benim vatandaşım da modern bir hayatı buralarda yaşayacak" Geçen 15 yılda Ankara’ya da şehircilik bakımından çağ atlattıklarını kaydeden Erdoğan, "Çevresi gecekondularla kuşatılmış, havası kirden, dereleri kokudan, sokakları pislikten geçilmeyen bir şehirden Başkent sıfatına yakışan görüntüye kavuşan bir Ankara’ya geliyoruz. Bak geldik demiyorum. Kentsel dönüşüm diyoruz, inşallah bu görülen bütün yerlerde yeniden dönüşümü gerçekleştireceğiz ve her taraf pırıl pırıl olacak, benim vatandaşım da modern bir hayatı buralarda yaşayacak. Kayaş’ın tepelerinde kurulmuş derme çatma gecekonduların dili olsa da eski Ankara’yı bir anlatsa. 1970’lerde yokluğun ve yoksulluğun bir yandan terörün, diğer yandan sıkıştırdığı Kayaş, Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin en somut ifadesidir. Gençler, odun kömür ile tek odası ısınan evlerde soğuktan titreyerek kışı geçirmenin ne demek olduğunu, tüp kuyruklarında beklemenin ne demek olduğunu anlayamazlar. Büyüklerinizden bunları dinleyin. Gençler, Peygamber Efendimizin nübüvvetinden bugüne medeniyetimizi lütfen çok iyi öğrenin. Malazgirt’ten bu yana tarihimizi çok iyi öğrenin. Dedelerinin, babalarının yaşadıklarından bugüne yakın dönemi de iyi öğrenin. İşte o zaman kimin bu ülkeye ve millete hizmet ettiğini, kimin takoz olduğunu anlayacaksınız. Ben gençlerimize güveniyorum" şeklinde konuştu.

"Tüm dünyaya insanlığı öğretecek şekilde bu süreci yönetiyoruz"

Birilerinin Türkiye’de yaşayan Suriyeliler üzerinden ülkeyi kışkırtmaya çalıştığını kaydeden Erdoğan, "Halbuki bugün Suriyeli, Iraklı, Mısırlı, Libyalı, Afganistanlı, Batı Trakyalı, Boşnak, Kırımlı, Gürcü dediğimiz insanlar daha bir asır önce benim, sizin gibi bu ülkenin vatandaşıydı. Aramıza nasıl ve ne şekilde oluştuğunu gayet iyi bildiğimiz sınırlar konuldu diye bu kardeşlerimizi el olarak mı göreceğiz? Asırlar boyunca birlikte yaşadığımız, akraba, hısım olduğumuz bu insanlara şimdi arkamızı dönmemiz mümkün mü? Unutulmamalıdır ki, Anadolu’nun büyük bir bölümü bir başka coğrafyadan kopup gelmiş insanlardan oluşuyor. Türkiye olarak bugün kendi sınırlarımız içinde güven ve refah içinde yaşıyorsak bunun gerisinde şuanda sınırlarımız dışında kalmış kardeşlerimizin hakkı vardır, payı vardır, fedakarlığı vardır. Kardeşin kardeşe vefası zamanla, mekanla sınırlı olamaz. Devletimizin sınırları olabilir ama biz gönüllerimize sınır koyamayız. Nerede bir kardeşimiz varsa ihtiyaç duyduğu her an onun yanında olmak boynumuzun borcudur. Yurtlarında can güvenliği kalmadığı için muhacir sıfatıyla bize gelen insanlara Ensar olmaktan şeref duyuyoruz. Ensar olmak kolay, Türkiye’nin imkanları 3 milyon da olsa, 5 milyon da olsa kardeşleri ile ekmeğini suyunu paylaşmaya müsaittir. Suriye’den ve Irak’tan ilk mülteci dalgası başladığında birileri sandılar ki, Türkiye bunun altında ezilecek. Biz ise ezilmek bir yana tüm dünyaya insanlığı öğretecek şekilde bu süreci yönetiyoruz. Sırf kendi konforları bozulmasında Türkiye’ye yardım vaat edenler sözlerini tutmamış olsalar da biz Suriye topraklarını bu insanlar için güvenli hale getirene kadar kendilerini misafir etmeyi sürdüreceğiz. İşte Fırat Kalkanı bölgesine 160 bin Suriyeli geri döndü, Afrin’de kontrol altına aldığımız bölgeleri terörist artıklarından tamamen temizledikten sonra oraya da yüzbinlerce kardeşimizin döneceği görülüyor. İnşallah İdlib, Ayn El Arap, Tel Rıfat, Menbiç, Rasulayn, Kamışlı taraflarını da güvenli hale getirecek ve tüm Suriyelilerin evlerine, yuvalarına kavuşmalarını sağlayacağız. Bu kardeşlerimizin gerekli şartlar oluştuğunda vatanlarına döneceklerinden şüphem yoktur. Ülkemizde kendilerine bir gelecek kurmak isteyenlere de elbette bu imkanı sağlayacağız" açıklamasında bulundu.