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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zat 'Afrin'e gitmeyin' diyor. Beyefendi, sen bu ülkenin başında olsaydın, Allah göstermesin, kim bilir şu anda Hatay'da, Kilis'te, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te ne olacaktı? Biz ülkemizi taciz eden kim olursa

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 16:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zat 'Afrin'e gitmeyin' diyor. Beyefendi, sen bu ülkenin başında olsaydın, Allah göstermesin, kim bilir şu anda Hatay'da, Kilis'te, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te ne olacaktı? Biz ülkemizi taciz eden kim olursa olsun beklemeyiz, üzerine üzerine gideriz."


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