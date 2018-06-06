Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Halen sınırlarımız içerisinde, Kuzey Irak'ta terör örgütlerine karşı operasyon yürüten tüm askerlerimize, El Bab'tan Afrin'e kadar güvenlik sağlayan askerlerimize, istihbaratçılarımıza başarılar diliyorum. Allah bu büyük mücadeleyi yürüten tüm kahramanlarımızı korusun diyorum'.
Biz sadece güçlü Meclis demiyoruz. Biz sadece güçlü hükümet demiyoruz. Biz sadece güçlü Türkiye demiyoruz. Bütün bunlarla beraber aynı zamanda güçlü ekonomi diyoruz.
Bundan 16 yıl önce bir Türk vatandaşı AB vatandaşlarının 3'te biri kadar gelire sahipti. Bugün ise 3'te ikisi kadar bir gelire sahip hale geldi. Hedefimiz bunu daha da ileri taşımaktır.
'TÜRKİYE DÜNYA ÇAPINDA BİR EFSANEDİR'
Türkiye, geçtiğimiz 16 yılda ortaya koyduğu ekonomi performansıyla dünya çapında bir modeldir, dünya çapında bir efsanedir.
Türkiye'nin ne gelirlerinde ne giderlerinde ne borçlanmasında ne borçlarını ödemesinde en küçük bir sıkıntısı yoktur.
Kur, faiz ve enflasyon sarmalıyla bozulmak istenen ekonomimiz, 24 Haziran'ın ardından yeni ve çok daha güçlü bir yükselişe geçecektir.
'TÜM VATANDAŞLARIMA SESLENİYORUM'
Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum; yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı yatırım mecralarına yatırarak sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine katkıda bulunun.
24 Haziran ardından ekonomimiz yeni ve çok daha güzel bir yükselişe geçecektir.
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