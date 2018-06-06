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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 22:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında konuştu. "Türkiye'nin ne gelirlerinde ne giderlerinde ne borçlanmasında ne borçlarını ödemesinde en küçük bir sıkıntısı yoktur." diyen Erdoğan, "Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum; yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı yatırım mecralarına yatırarak sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine katkıda bulunun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Halen sınırlarımız içerisinde, Kuzey Irak'ta terör örgütlerine karşı operasyon yürüten tüm askerlerimize, El Bab'tan Afrin'e kadar güvenlik sağlayan askerlerimize, istihbaratçılarımıza başarılar diliyorum. Allah bu büyük mücadeleyi yürüten tüm kahramanlarımızı korusun diyorum'.

Biz sadece güçlü Meclis demiyoruz. Biz sadece güçlü hükümet demiyoruz. Biz sadece güçlü Türkiye demiyoruz. Bütün bunlarla beraber aynı zamanda güçlü ekonomi diyoruz.

Bundan 16 yıl önce bir Türk vatandaşı AB vatandaşlarının 3'te biri kadar gelire sahipti. Bugün ise 3'te ikisi kadar bir gelire sahip hale geldi. Hedefimiz bunu daha da ileri taşımaktır.

erdogan-emine

'TÜRKİYE DÜNYA ÇAPINDA BİR EFSANEDİR'

Türkiye, geçtiğimiz 16 yılda ortaya koyduğu ekonomi performansıyla dünya çapında bir modeldir, dünya çapında bir efsanedir.

Türkiye'nin ne gelirlerinde ne giderlerinde ne borçlanmasında ne borçlarını ödemesinde en küçük bir sıkıntısı yoktur.

Kur, faiz ve enflasyon sarmalıyla bozulmak istenen ekonomimiz, 24 Haziran'ın ardından yeni ve çok daha güçlü bir yükselişe geçecektir.

'TÜM VATANDAŞLARIMA SESLENİYORUM'

Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum; yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı yatırım mecralarına yatırarak sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine katkıda bulunun.

24 Haziran ardından ekonomimiz yeni ve çok daha güzel bir yükselişe geçecektir.

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
dünya çapında efsane olduğumuz için mi yastık altındaki paralara göz diktiniz? satacak zimmetinize geçirecek mal kalmadı memlekette.. bi kulağımızın arkası kaldı zaten..
Yani diyorki faize para yatırın.
yastık altından bahsediyor zor geçiniyoruz zor hep borç içindeyiz
T A M A M İNŞALLAH
Benim altınım dolarım yok ama az tl var ama senin ilk önce dolarları bozdurman lazım şimdi ne değer kazanmıştır onlar köşeyi döndün bari rizeye de bir saray yaptır hemşehrilerin faydalansın.Bende olsaydı bozdurmazdım ki sen sürekli batır ülkeyi sıkışınca da çıkarın dolarları, saklayın saklayın bakın dolar o kadar uçtu adamlar utanmaz olduğu için diyor ki tl değer kaybetmiyor dolar yükseliyor:)Dolar dolsa ne olur dolmasa ne olur, kur mur hikaye dediniz kendinize ekonomist diyor kim inansın ki diplomasına, bakın cahil insanı kandırırsınız ama biz yemeyiz ki:)
İyi ki varsın dünyada türkiye’nin adı Yokken insanlar geçim sıkıntısında iken sen bu ülkenin vatandaşlarına Dik durmasını dünyada söz sahibi olmasını sağladın. Herkesten fazla Çalıştın ALLAH Sana güç Ve kuvvet versin seninle her yola bu millet gider
ben gecen sene dolari bozdurdum yari yariya zarar ettim
kendileri ve avenelirinin evleri altın euro dolar dolu oldugundan, herkeslerin evide aynı zannediyorlar.!!
en son bunu dediğinden beri 1 yılda dalao % 40 değer kazandı ne yapsak şimdi
Sorun yoksa doları altını niye bozdurtuyorsun,büyük balıklara küçük balıkları yem mı yapmak istiyorsun,aynı lafı dolar 3,50 iken de söyledin,şimdi dolar 4,60 sana niye inanalim?
ceketi bırakayım başkanım) cüzdanı evde unuttum falan. cepte bi lira bile yok bende
valla kusura bakma sayın Cumhur başkanım ben o hataya bir defa düştüm ikinci kez düşemem Çünkü ben burda aç iken kimse devlet dahi al şu parayi çocuguna ekmek al demiyor
daha cok yalvarırsın
allahım sen aklıma mukayet ol !
sikinti yok diyor ama dovizini piyasaya surun diyor. turkiyenin bu yil devasal dis borc odemesi oldugunu mertce soyleyemiyor.
MADEM ÜLKE GÜLLÜK GÜLÜSTANLIK NEDEN SEÇİME GİDİLİYOR ???,MADEM ÜLKE ÇOK KÖTÜ NEDEN SİZİ SEÇELİM ???...ÜSTELİK SEN NEDEN DÖVİZİNİ BOZMUYORSUN ???...İTHALATLAN ÜRETİM ENGELLENDİ,DIŞARIYA 450 MİLYAR DOLAR BORÇLANDI,BORÇLU TL DIŞARIDA GEÇMEDİĞİ İÇİN DÖVİZLEN ÖDEYECEKSİN ALDIĞIN DÖVİZİ, MİLLETLEN KAFA BULMAYIN.
bilale anlat birazda satacak bişe kalmadı şiödi halkın parasına göz diktiniz herkesi sıfırlamadan sistem başaralı olmicak
Tabi bu millet borç ödemeye alışkın.Birde diyor ki borçlarımızı ödemede bir sıkıntı yaşamıyoruz.Yasamazsın tabi sen bu kadar vergi yükü yükleyip ses çıkarmayan bir milleti bulmuşsun.Bir sigara aliosun 2 sigara parası vergi,araba alıyorsun bir araba parası devlete vergi,lanet olsun kendi işimi kurayim diyorsun ya Allah bismillah iş yeri faaliyete geçmeden 10binlira gidiyor.Sabaha kadar sayarim daha.Arkadas dövizleri satın diyor.Secim için mal varlığını açıklıyor 200bin doları var.Ee bilader millet satsin sen depola dimi.
Vallahi tınne syn Cumhurbaşkanım
Ön lisans mezunu teknikerlerinin askerlikte bile şans tanımadınız böyle mi büyüyecek türkiye
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