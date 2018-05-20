Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 21.40'ta Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara'ya geldi.
İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor
Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar
Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı
Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü
Erdoğan'dan 'suikast' açıklaması
Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Tam da o anda yakaladılar
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Dünyanın en utanç verici kareleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum