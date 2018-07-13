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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 00:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 22.55'te Ankara'ya geldi.

Başkan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, MHP İstanbul milletvekilleri Cemal Çetin ve İsmail Faruk Aksu da Ankara'ya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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