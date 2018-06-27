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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 16:10 | Son Güncelleme

  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti.

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul,(DHA)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti. Erdoğan yol üzerinde kendisini bekleyenlerle bir süre sohbet edip çocuklara oyuncak verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nden çıkarak Ankara'ya gitti. Yolda kendisini görmek isteyenlere makam aracından el sallayan Erdoğan daha sonra konvoyunu durdurdu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncaklar verdi. Erdoğan ardından Atatürk Havalimanı'na geçerek Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

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