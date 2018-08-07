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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2018 13:06 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti.

Cansel KİRAZ / İSTANBUL,(DHA)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti.
Erdoğan, Altunizade Köprüsü üzerinde konvoyu durdurarak korumaları aracılığıyla çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Atatürk Havalimanı'na geçerek Ankara'ya gitti.

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