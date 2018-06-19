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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkasını eli kanlı katillere dayayarak demokrasi nutku çeken, demokrat değil olsa olsa terörist yardakçısı olur."

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 15:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkasını eli kanlı katillere dayayarak demokrasi nutku çeken, demokrat değil olsa olsa terörist yardakçısı olur."


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