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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 22:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya’daki Huber Köşkü’nde, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya’daki Huber Köşkü’nde, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti

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