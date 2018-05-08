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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'nın göbeğinde mescitleri kundaklayanlara nasıl karşıysak, Suriye'de, Irak'ta kiliselere saldıranlara da aynı şekilde karşıyız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'nın göbeğinde mescitleri kundaklayanlara nasıl karşıysak, Suriye'de, Irak'ta kiliselere saldıranlara da aynı şekilde karşıyız."


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