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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayar'ı hastanede ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 21:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evindeki tadilat çalışması sırasında yaralanan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Alperen Ayar'ı, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti

ANKARA (AA ) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evindeki tadilat çalışması sırasında yaralanan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Alperen Ayar'a, hastanede "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Başkan Erdoğan, 11 Ağustos'ta Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde evinde tadilat çalışması sırasında duvarın çökmesi sonucu yaralanan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Ayar'ı, tedavi gördüğü Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Yaklaşık 20 dakika süren ziyarette Erdoğan, Ayar'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Alperen Ayar

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