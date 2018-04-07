Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da

AYDIN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, ofisi söyle de sanatçılarımız senden izin alsınlar bari. Sen, bizimle beraber Mehmetçiğini moralize etmeye çalışan o askerlerimize, onlarla beraber bütünleşmeye gelen sanatçılarımıza bu hakaret yetkisini nereden aldın? 'Edep yahu' derler, edep." diye konuştu. Erdoğan, AK Parti Aydın 6. Olağan Kongresi öncesi Atatürk Spor Salonu dışında vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, 2019 yerel seçimlerinde ve ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi parlamento seçimlerinde Türkiye'nin yeniden dönüşüm, değişiminin temel taşlarının oluşturulacağını belirterek, "Buna hazır mıyız?" diye sordu. Bu yola çıktıklarından bugüne hiçbir zaman beşer planında, hiçbir gücün önünde eğilmediklerini ifade eden Erdoğan, sadece ve sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğildiklerini söyledi. Erdoğan, "Başka hiçbir yerde asla." dedi. Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Orada Efeler, Mehmetler gereğini yaptı mı? 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüzün altına aldık mı? Aldık. Aynısını Afrin'de yaptık mı? Orada da 2 bin kilometrekarelik alanın daha fazlasını kontrolümüzün altına aldık mı? Birileri afra tafra yaptılar. Ama biz kendi kararımızı kendimiz verdik. Mehmetçiklerimiz Özgür Suriye Ordusu ile beraber oraya girdi ve evet o teröristleri derdest etti ve bu teröristler de oradan kuyruklarını bacaklarının arasına alıp kaçtılar. Şu an itibariyle 3991 teröristi etkisiz hale getirdik. Niye? Çünkü bizim şehitlerimizin bedeli ağırdır. O şehitlerimizin intikamını aldık, alıyoruz, alacağız. Tabii bu sadece Afrin'de. İçeride, Irak'ın kuzeyinde olanlar var. Oralarda da yüzlercesini etkisiz hale getiriyoruz."

Erdogan, Türkiye'nin bunları kendi ürettiği insansız silahlı araçlarıyla yaptığını vurgulayarak, "Nereden nereye geldik. Bunlar biz gelmeden önce var mıydı? Yoktu. Amerika'nın kapısına gidersin, 'Bana bunlardan ver' dersin. Paramla alacağım, 'bugün git, yarın gel.' Ondan sonra da bize ne derlerdi? Çok enteresan, 'Kongre izin vermedi.' İyi ki vermemiş. Kongre izin verseydi biz SİHA'larımızı, İHA'larımızı yapamayacak ve hala onlardan alıyor olacaktık." diye konuştu. Kötü komşunun imkan sahibi yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin İHA ve SİHA'sını ürettiğini, tankı, topu, tüfeğini, yakın menzilli silahlarını, zırhlı taşıyıcılarını yaptığını söyledi. Bunların yetmeyeceğini daha da yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "Modern teknoloji savunma sanayinde neyi başardıysa biz de onları başaracağız. Bizim neyimiz eksik? Pırlanta gibi gençlerimiz var. Elektrik, elektronik mühendisi nelerimiz var." ifadelerini kullandı. "Biz şimdi onlara ne diyoruz?" diye soran Erdoğan, Arif Nihat Asya'nın "Fetih Marşı"ndan, "Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan/Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan/Elde sensin dilde sen gönüldesin baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." bölümünü okudu.

- "Kendi kararımızı kendimiz vereceğiz" Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Erdoğan, "Gerek Zeytin Dalı Harekatı ve gerek bu noktada Cerablus, Rai, El Bab ve bölge, bütün buralarda atılan bu adımlarla beraber Türk milletinin ne olduğunu hepsi artık gayet iyi anlıyorlar, gayet iyi görüyorlar. Bize kim ne derse desin, biz kendi kararımızı kendimiz vereceğiz. Bizim adımıza birileri karar vermeyecek, biz vereceğiz. Onun için de hamdolsun iyi gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - "Şu anda IMF'ye borcumuz yok" Göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye borcunun 23,5 milyar dolar olduğunu ve 2013'de bunu sıfırladıklarını anımsatan Erdoğan, "Şu anda IMF'ye borcumuz yok. Onlar bizden istediler. Arkadaşlara, 'Verin' dedim. Baktı ki bu Türkler kararlı verecekler, vazgeçtiler." dedi. Aynı tarihte Merkez Bankasının döviz rezervinin 27,5 milyar dolar olduğunu, şu anda ise bu rakamın 120 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Erdoğan, 36 milyar dolar olan ihracatın ise 160 milyar dolara çıktığına dikkati çekti. Erdoğan, "Şimdi birileri çıkıyor, konuşuyor, ekonomi kötü, ekonomi şöyle, ekonomi böyle. Elinize, dilinize dursun." ifadesini kullandı.

Göreve geldiklerinde 26 havalimanı bulunduğunu, buna 29'unu daha eklediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "İzmir'de neydi o havalimanının hali? 15 sene önce orada havalimanı mı vardı? Biz Adnan Menderes'i yaptık. Dünyada modern havalimanları serisine onu da kattık. Hem iç hatlar hem dış hatlar. Ama İzmirli kardeşim bunu görmüyor musun? Gör. Aydınlı kardeşim gör. Aynı şeyi Denizli'ye geldik, 'Burada da bir tane yapalım.' dedik. Aydın'da bir tane eğitim uçuşları yaptığımız alanımız var. Bunların hepsi masada, çalışıyoruz." Genel Başkan olarak ilk Aydın'a geldiğinde Denizli ve Aydın'a 125 kilometre bölünmüş yol sözü verdiğini anımsatan Erdoğan, daha sonra süratle Aydın-Denizli bölünmüş yolunu bitirdiklerini söyledi. Erdoğan, "Biz söz veririz, yaparız. Ama bay Kemal konuşur." dedi. - Kılıçdaroğlu'nun sanatçılara yönelik sözlerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret eden sanatçılara yönelik sözlerini anımsatarak, şunları söyledi:

"Aman Yarabbim bay Kemal çıldırdı. 'Sizin orada ne işiniz var?' diyor. 'Sizin onlarla beraber bulunmanızı ben anlamam.' diyor. Hakaret üstüne hakaret. Bay Kemal ofisi söyle de sanatçılarımız senden izin alsınlar bari. Sen bizimle beraber Mehmetçiğini moralize etmeye çalışan o askerlerimize, onlarla beraber bütünleşmeye gelen sanatçılarımıza bu hakaret yetkisini nereden aldın? 'Edep yahu' derler, edep. Senin yapman gereken, acaba şu ana kadar bu cephelerden hangisine gidip askerimizle beraber oldun? Ben size söyleyeyim, o, teröristlerle beraber oldu. Onlarla beraber el ele yürüdü doğru, kol kola yürüdü doğru. O, ancak ondan anlar. Biz ise Mehmedimizle beraber oluruz. Mehmetçiğimizle beraber oluruz. Dünyanın neresine gidersen git, Batı'ya git, Amerika'ya git, sanatçılar zaman zaman askerleriyle ordusuyla beraber olurlar, onları moralize ederler, onlara moral verirler. Bizimki çılgın, hayatında böyle bir şey yaşamamış." - "Er meydanına er olanlar gelir" Kılıçdaroğlu'nun ayrıca "Davul, zurna, klarnet" dediğini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ne davulu, ne zurnası sadece orada klarnet ve sadece ordumuzun değişik kışlalarında sayın Kabaklı'nın her zaman o söylenen Ordugah ve orduyla ilgili olan gayet güzel bir türküsü vardır, o. Hatta biz onunla da yetinmedik bir de kendisine dedik ki, 'Ya Esat kardeşim sen bir de şu senin meşhur Er Meydanı'nı söyle. Bir de Er Meydanı'nı söyledi. Bay Kemal er meydanına sen gelemezsin zaten. Er meydanına er olanlar gelir, er olanlar. Sonra da Genelkurmay Başkanımla beraber sayın Tatlıses'in her iki yanına geçtik ve duydum ki Tatlıses uçakta 'Yaylalar'ı söylemiş. Yaylaları biz eğitimde askerde söylerdik. Yürütürlerdi askeri, yaylaları söyletirlerdi. Fakat Tatlıses buna da güzel şeyler ilave etmiş. Ondan sonra olayı aldı Afrin'den döndü ta Münbiç'e gitti ve bir de Münbiç'ten döndü. Bu bir heyecandır, bu bir aşktır. Ama bu aşk bu Kemal'de yok. Bu zavallı, zavallı. Buna haddini sandıkta bildireceğinize ben inanıyorum." Bunu bilenlerin bilmeyenlere, duyanların duymayanlara anlatması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bunların dikili ağacı yok bu ülkede ve bizim dikili ağaçlarımızı da kıskanıyor. Yok ama biz ona bakmayacağız, işimize bakacağız. Çünkü yapacağımız daha çok şeyler var." diye konuştu.