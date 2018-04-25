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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, Aliyev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.
Aliyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

CAN AZERBAYCAN ŞARKISI İLK KEZ BANDO TAKIMI TARAFINDAN ÇALINDI

Törende, bando takımı tarafından ilk kez "Can Azerbaycan" şarkısı da çalındı.

Heyetlerin takdiminin ardından Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde ülkelerinin bayrakları önünde poz verdi.

Törende, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Oturumu ile anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Aliyev onuruna resmi öğle yemeği verecek.

ALİYEV'İN İLK YURT DIŞI SEYAHATİ

Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı olan Aliyev, ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.

Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Azerbaycan ile ikili ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere yönelik görüş alışverişinde bulunulacak.

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Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Can Azerbaycan

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