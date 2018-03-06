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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonla görüştü.

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 19:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonla görüştü.

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