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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanını kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 12:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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