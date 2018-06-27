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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylar

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 18:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesinde Meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz da hazır bulundu.

ERDOĞAN'I SEÇİM ZAFERİNDEN DOLAYI TEBRİK ETTİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ise görüşmede Genel Başkan Yardımcılarından Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı’nın refakat ettikleri öğrenildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 24 Haziran'da Cumhur İttifakı tarafından desteklenmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği görüşmede, meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.

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