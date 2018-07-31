Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 13:00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından görüşmenin gündemine ilişkin bir açıklama yapılmazken, iki liderin resmi programları arasında bu görüşme yer almıyordu.

AA



