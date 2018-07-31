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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 13:00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından görüşmenin gündemine ilişkin bir açıklama yapılmazken, iki liderin resmi programları arasında bu görüşme yer almıyordu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bahçeli birazdan açıklama yapar Devletin ve Milletin bekası için yerel seçimleri öne aldık diye.25 Kasım der.Ama AKP 18 Kasıma alır.Vatandaş olarak Türkiyede gördüklerimi analiz ediyorum.Zengine hiç bir şey olmaz ken eceli hariç.Fakire her şey oluyor .Ülkede ki gelir gider adaletsizliği hukuk adaletsizliği vergi adaletsizliği daha anlatmaya gerek yok.Sanırsınız ki bunu yazan CHP li hayır hiç bir siyasi görüşüm ve partim yok.Bu Ülkeye Atatürk gibi bir insanın gelmesini bekliyorum.
gundem.terorler mücadele yerel seçimler ve AF özellikle af çünkü bahçeli söz vermişti yoksa siyaset hayatı biter
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