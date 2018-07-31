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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Saat 13:10'da başlayan sürpriz görüşme 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme 40 dakika sürdü. Görüşmede özellikle dış politikadaki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

SÜRPRİZ GÖRÜŞMEDEN İLK KARE

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından görüşmenin gündemine ilişkin bir açıklama yapılmazken, iki liderin resmi programları arasında bu görüşme yer almıyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Bahçeli birazdan açıklama yapar Devletin ve Milletin bekası için yerel seçimleri öne aldık diye.25 Kasım der.Ama AKP 18 Kasıma alır.Vatandaş olarak Türkiyede gördüklerimi analiz ediyorum.Zengine hiç bir şey olmaz ken eceli hariç.Fakire her şey oluyor .Ülkede ki gelir gider adaletsizliği hukuk adaletsizliği vergi adaletsizliği daha anlatmaya gerek yok.Sanırsınız ki bunu yazan CHP li hayır hiç bir siyasi görüşüm ve partim yok.Bu Ülkeye Atatürk gibi bir insanın gelmesini bekliyorum.
Tecavüzcülere af bekliyoruz.Bahceliye yakışır
@tufanel1 sen tecavüz mağduru musun yoksa
gundem.terorler mücadele yerel seçimler ve AF özellikle af çünkü bahçeli söz vermişti yoksa siyaset hayatı biter
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Staj mağdurlarının sorunlarının giderilmesi. Sayın Bahçeli seçim öncesi SÖZ vermiş idi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kanun teklifi meclise verildi. Şimdi sıra bu teklifin yasalaşmasında. Sayın Bahçeli vermiş olduğunuz teklifin arkasında durun. Staj mağdurlarını bu yasa teklifi içine dahil edin.
Ben size bi şey diyimmi 5 sene kimse şikayetçi olmasın ve ağlamasın böyle istedi bilinçsiz seçmen ..asgari ücretli emekli ağlama çünkü oy verdin....bu seçimle zengin zengin kaldı.fakir fakir kaldı.olay bitmiştir.sorsan vatan millet için verdik derler ...çünkü asgari ücret 2200 olursa vatan batar eldem giderdi...1600 olduğu için vatan ayakta....bahçeli tbrk kim çağırsa onunla ittifak ...cumhur başkan seçiminde ekmelettin için chp ile ittifakını unuttular....mhp kaygan zeminde oynuyor kim popüler orda o çephede
Emeklilikte yaşa takılanlar ve Staj mağdurları sayın Bahçeliden gelecek olan müjdeli habere odaklanın.
kesin af muhabbeti. bahçeli senin bir seçim bildirgen vardı uzun bir liste orada bizi de ilgilendiren konular vardı inşallah yanına almışsındır bir bir oku onları eğer yapmazsan kurt gibi ulursun inşallah
50 yaş üzerinde olup emekli olamayan onbinlerce vatandaş perişan hallde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. EYT olumsuz yorum yapanlar; özel sektör yaşdan dolayı iş vermiyor bu vatandaşlara. Emekli olamayan vatandaş ne yapsın ???
Kızarız ofkeleniriz o anki gördüklerimız yanlışlara ve bu ülkenin gidişine endişemiz için. DOĞRU YOLDA OLUN BİZ KENDİMİZ KIZAR BAĞIRIR SİZİ İYİ YOLDA HAYIRLI İŞLERDE GÖRDÜKÇE İLK KORUYUP SAHİP ÇIKACAKTA BİZİZ. .BİZİMKİ SAMAN ALEVİ. KİN OLMAZ MÜMİNLERE KARŞI YETERKİ İHANET OLMASIN...YANINIZDAYIZ
4 C YİNE KALDIRDIM DİYE TALAN SÖYLİYENLER DİYANETTE GEÇİÇİ KAMUDA KİMSE KALMIYACAK ÇALIŞTIRILMIYACAK DİYENLER UTANSIN TAŞARON YASASINDA KAMUDA 4C Lİ SİGORTALI HERKES 4 B YE GEÇİRİLMİŞTİR DENDİ SADEC3 ÖZELLEŞTİRMEDE Kİ 4 C LİLER ONLARDA 5 BİN KİŞİ ALINDI YAZIKLAR OLSUN SEÇİMLERDE. DEDE. MHP SEÇİM VAADİ OLARAK DİYANETTE GEÇİÇİ VEKİL FAHRİ KİMSE KALMIYACAK İŞ GÜVENCESİ VERİLECEK DENDİ. BAHÇELI. AKP YE GİDİN AK0 RED EDİYOR BİZ TALEP EDİYORUZ AKP KABUL ETMİYOR DİYEREK BU MİLLETI UYATMAY8N KULLANMAY8N SÖMÜRMEYİN ARTIK BAHANE NİZ KALMADI
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