Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme 40 dakika sürdü. Görüşmede özellikle dış politikadaki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

SÜRPRİZ GÖRÜŞMEDEN İLK KARE

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından görüşmenin gündemine ilişkin bir açıklama yapılmazken, iki liderin resmi programları arasında bu görüşme yer almıyordu.



