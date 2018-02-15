Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile seçim ittifakını görüştü 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün seçim ittifakına ilişkin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede seçim ittifakı konuşuldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin aynı konuyu görüşmek üzere Pazar günü Ankara’da bir araya gelecekleri kaydedildi.