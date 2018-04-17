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Cumhurbaşkanı Erdoğan : Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 15:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak.

ANKARA (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak. Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerek bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim" dedi.

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