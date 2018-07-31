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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2018 11:36 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli ile görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul

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