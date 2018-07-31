Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli ile görüşecek.
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