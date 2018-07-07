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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın."

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 12:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın."


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