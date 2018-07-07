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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın     

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineye ilişkin, "Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın     

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineye ilişkin, "Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın" dedi.
Ak Parti Grubu, TBMM'de Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda önce Başbakan Binali Yıldırım konuştu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerinin alkışlarıyla kürsüye geldi. Erdoğan ilk olarak 24 Haziran'da Ak Parti listelerinden milletvekili seçilen 295 milletvekilini tebrik ederek, “Milletvekillerimize önümüzdeki 5 yıl boyunca bu kutlu çatı altında yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum. 23 Nisan 1923 tarihinden beri Meclis çatısı altında görev yapmış tüm milletvekillerini saygıyla, hürmetle yad ediyorum" dedi.
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Milletvekillerine, "Hizmet yarışında bayrağı bu defa sizler devraldınız. İçinizde daha önce bu sıralarda oturmuş olanlar var, ilk defa bu görevi üstlenenler var. Karşımdaki manzarayı tecrübeyle yeniliğin, birikimle azmin, metanetle heyecanın mükemmel bir sentezi olarak görüyorum” diyen Erdoğan şöyle devam etti:
Yapacak çok işimiz bulunuyor. Her birinizin enerjisine, kabiliyetine, çalışkanlığına, üretkenliğine, mücadeleciliğine ve sadakatine ihtiyacımız var. Bunun için tek bir anımızı bile boşa geçirmeye hakkımız yok. Hep birlikte çok çalışacak ve milletimizin teveccühüne layık olmaya gayret göstereceğiz. Rabbim bizi milletimize mahcup etmesin. Milletvekili seçimlerinde yurt dışı ve gümrükler dahil aldığımız 21 milyon 338 bin 693 geçerli oy ile yüzde 42,56 oran elde ettik. Teveccühünü cumhur ittifakından yan kullanan her bir vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meclis'te bu dönemde sayısı 600'e çıkan milletvekili koltuklarının yüzde 49'unu elde ederek çoğunluğu sağlayamasak da en büyük grup durumundayız. Cumhur ittifakı olarak baktığımızda ise toplam 344 milletvekili sayısıyla MHP ile birlikte Meclis'te yüzde 57'lik bir çoğunluğa sahibiz. Biz 7 Haziran 2015 hariç, Meclis'te hep tek başımıza çoğunluğa sahip olarak yasama faaliyetlerini yürütmüş bir partiyiz. Bu seçimlerde gerek oy oranı, gerek milletvekili sayısı bakımından hedeflerimizin gerisinde kalmış olmamız, daha çok çalışmamız, daha çok gayret göstermemiz gerektiğine işaret ediyor. Bizim milletimiz dünyada eşine ender rastlanır bir ferasetle, sezgiyle öyle mesajlar verir ki hayran olmamak mümkün değildir. Seçimlerin sonuçlarını bu yaklaşımla okumamız gerekiyor. Önümüzdeki tablo şudur; milletimiz cumhurbaşkanlığı seçiminde 26 milyon 330 bin 823 geçerli oy ve yüzde 52,56 oy oranıyla en yakın rakibimizin 11 milyon üzerinde bir farkla bize teveccüh göstermiştir."
Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Pazartesi günü açıklanacak ilk cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeni kabinesine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Sizin ters köşe olmanız için, Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın" yanıtını verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın

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