HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 01:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani ile telefonda görüştü

IKBY Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin 24 Haziran'daki seçimlerden elde edilen başarıdan dolayı Erdoğan'ı ve partisini tebrik edip başarılı olması temennisinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşme sırasında Erdoğan ve Barzani'nin, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin önemine değinip, ikili ilişkilerin her konuda kalkındırılmasına vurgu yaptıkları kaydedildi.

PARTNERTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınızTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınız
Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdiMeral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi
Süleyman Soylu'dan canlı yayında CHP ve HDP'ye sert tepki: HDP gibi bir siyasi parti yokSüleyman Soylu'dan canlı yayında CHP ve HDP'ye sert tepki: HDP gibi bir siyasi parti yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Neçirvan Barzani telefon görüşmesi

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Süleyman Soylu'dan canlı yayında CHP ve HDP'ye sert tepki: HDP gibi bir siyasi parti yok

Süleyman Soylu'dan canlı yayında CHP ve HDP'ye sert tepki: HDP gibi bir siyasi parti yok

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması! Neden YSK'nın önüne gitmediğini açıkladı

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması! Neden YSK'nın önüne gitmediğini açıkladı

AK Parti'de 3 milletvekili istifa mı ediyor? Mustafa Elitaş'tan dikkat çeken sözler

AK Parti'de 3 milletvekili istifa mı ediyor? Mustafa Elitaş'tan dikkat çeken sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce bu akşam görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce bu akşam görüşecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.