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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 18:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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