HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 16:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul 2,5 saat sürdü.

DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!
Dehşet Çiftliği yıkıldı!Dehşet Çiftliği yıkıldı!
ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi

HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi hakkında ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi hakkında ilk yorum

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

Vekillere 'oda' Yasağı

Vekillere 'oda' Yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.