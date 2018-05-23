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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 17:24 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Beştepe'de kabul etti.  (FOTOĞRAF) 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Beştepe'de kabul etti.

(FOTOĞRAF)

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