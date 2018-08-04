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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanlık sistemiyle beraber artık Türkiye çıta yükseltti. Bundan sonraki süreci yine sizinle beraber yapacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2018 11:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanlık sistemiyle beraber artık Türkiye çıta yükseltti. Bundan sonraki süreci yine sizinle beraber yapacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız."


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Doğru dolar euro enflasyon zam çıtası yükseldi.sizlerin yükseldi bizlerin değil kendi koltuğun yükseldi vatandaşın değil
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