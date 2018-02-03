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Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 19:17 | Son Güncelleme

Erdoğan, Batman Valisi Deniz ve Belediye Başkan Vekili Aksoy'u kabul etti

BATMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Valisi Ahmet Deniz ve Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'u ayrı ayrı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabullerde Erdoğan, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Valisi Ahmet Deniz Cumhurbaşkanı Erdoğan

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