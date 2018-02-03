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Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman’dan ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 19:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Batman’dan ayrıldı.Bitlis’ten helikopterle Batman’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka hitap ettikten sonra Batman Atatürk Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Batman İl Başkanlığı 6.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Batman’dan ayrıldı.
Bitlis’ten helikopterle Batman’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka hitap ettikten sonra Batman Atatürk Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Batman İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresine katıldı. Kongrede partililere hitap eden Erdoğan daha sonra otobüsle Batman Havalimanında bulunan İnsansız Hava Araçları (İHA) üssünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bir süre incelemelerini sürdüren Erdoğan daha sonra uçakla Ankara’ya gitmek üzere Batman’dan ayrıldı.

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