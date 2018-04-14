Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bay Kemal Hatay’a gitmiş, gitmesi bile önemli”

AK Parti Avcılar 6. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bay Kemal Hatay’a gitmiş. Sanatçı var mıydı yanında, sanatçı almadı mı yanına niye acaba. Neyse herhalde bugünkü eksik bu olsun gitmesi bile çok önemli” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Avcılar 6. Olağan Kongresine katılmak üzere İBB Deniz Köşkler Sosyal Tesislerine geldi. Kongrenin yapılacağı alanda toplanan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kanal İstanbul dünya çapında bir proje, onun da temelini inşallah yıl sonuna varmadan atmış olacağız. İhalesine şu anda çıkma hazırlığı yapılıyor. Raylı sistemler İstanbul’un ulaşımında son dönemde yaptığımız en büyük atılımlardan biridir” dedi.

“İstanbul’a 7 bin yataklı dev şehir hastanesi yapıyoruz” İstanbul’a sağlıkta önemli adımların atıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugüne kadar İstanbul’a 17 kilometrelik tünel, 160 kilometrelik metro hattı inşa ettik. Hedefimiz 2020 yılına kadar tünel uzunluğunu 68 kilometreye, metro uzunluğunu 355 kilometreye çıkartmaktır. Daha sonrası içinde 120 kilometre yeni tünel, 650 kilometre ilave metro hattı projelerimiz var. Sağlıkta İstanbul’u sadece burasının değil, dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Son 15 yılda İstanbul’a 51’i hastane olmak üzere 127 yeni sağlık tesisi kazandırdık. Yatırım bedeli mevcut rakamla 5 milyar, eski rakamla 5 katrilyon lirayı aşan 16 yeni sağlık merkezinin inşası sürüyor. Şehrin her iki yakasına da ayrı ayrı 7 bin yatak kapasiteli 2 dev şehir hastanesi yapıyoruz. Bu tarafa gayet hızlı gidiyor. Yakın zamanda da Anadolu yakasındaki şehir hastanemizin ihalesini yapacağız. Başakşehir hastanesinin inşaatı çok kısa zamanda hizmetinizde olacak. Sancaktepe hastanesiyle ilgili hazırlıklar devam ediyor” diye konuştu.

“İstanbul’a TOKİ vasıtasıyla 156 bine yakın konut kazandırdık” İstanbul’a yapılan yatırımlar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’un konut kalitesinin yükseltilmesinde TOKİ öncülüğünde yürütülen projelerin çok büyük payı var. Geçtiğimiz 15 yılda TOKİ vasıtasıyla İstanbul’a 156 bine yakın konut kazandırdık. Restorasyonlar kadim mimariye uygun yeni projelerle İstanbul’un tarihi mirasına sahip çıkıyoruz. Temizlik ve içme suyu sorunu İstanbul’un başının belasıydı. Tabi gençler bilmez, orta yaş ve üzeri kuşak şehrin adeta korktuğu o günleri iyi hatırlar. Bugün İstanbul ülkemizin içme suyu sorunu olmayan büyükşehirlerin başında geliyor. Melen, Istranca gibi pek çok yatırımla sorunu çözdük. Boğazın altını sadece ulaşım olarak değil, su borusu tünelleriyle de geçtik. Ömerli barajından bu tarafa boğazın altından içme suyunu hattını döşedik. İstanbul’a 21 milyon yeni fidan dikerek şehrin yeşil vasfını geliştirdik. Şu anda İstanbul sayıları 57’ye ulaşan Yüksek Öğrenim Kurumları ve buralarda okuyan 890 bin üniversite öğrencisiyle dünyanın en önemli eğitim öğretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. İstanbul’un şu an 14 bin 500 olan yüksek öğrenim kapasitesi önümüzdeki 3 yılda 2 katına çıkıyor” ifadelerine yer verdi.

“Ana muhalefet partisinin kurduğu yalan, iftira ve hakaretle yapılan siyaset bize göre değil”

İstanbul’a yapılan projelerinin anlatmakla bitmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul anlatmakla bitmez, bizim İstanbul’a yaptıklarımız da anlatmakla bitmez. Bazıları ülkeye ve millete yapılan her işe bir kulp takmaya kalksa da bizi yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz. Türkiye’nin omuzunda yük haline gelen ana muhalefet partisinin ve başındaki zatın eser, proje, hizmet değil sade ve sadece yalan iftira ve hakaret üzerine kurduğu siyaset bize göre değil, bizim 2023, 2053 ve 2071 hayallerimiz var. Bizim ülkemiz için, milletimiz için çok büyük hayallerimiz var. Bizim bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz geliştirdiğimiz projelerimiz, stratejilerimiz var” şeklinde konuştu.

“2019 seçimlerinden sonra artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

2019 seçimlerinden sonra hiçbir şeyin eskisi olmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye bunca saldırıya uğrarken, bölgemiz tarihi bir dönüşüm sürecinden geçerken, küresel güç dengeleri yeniden oluşurken, biz bu kifayetsiz muhterislerle uğraşamayız. O kadar vaktimiz yok. Belediye hizmetlerimizdeki farkı siz görüyorsunuz. Ana muhalefetin birlikte yol yürüdüğü ve terör örgütü güdümünde olan siyasi parti var. Bu partiye mensup belediye başkanlarının hemen hepsini devletin halkla hizmet için kendilerine tahsis ettiği imkanları terör örgütünün emrine verdikleri için görevden aldık. Güya siyasetçi olan bu belediye başkanlarının yerlerine atadığımız valilerimiz, kaymakamlarımız inanın bana onlarla mukayese edilemeyecek hizmetleri o illere o ilçeler, beldelere fazlasıyla veriyorlar. Hanım kardeşlerim millet en büyük hakimdir, hakemdir. 2019 seçimleri diğer hususların yanı sıra bu tür siyaset anlayışlarının da tasfiyesinin miladı olacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçimi olan 2019 seçimlerinden sonra artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne istismar siyaseti yapanların, ne bürokratik oligarşinin, kerameti kendinden menkul siyaset derebeylerinin esamesinin okunmadığı bir Türkiye’ye doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz” dedi.