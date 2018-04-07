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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, ofisi söyle de sanatçılarımız senden izin alsınlar bari. Sen, bizimle beraber Mehmetçik'ini moralize etmeye çalışan o askerlerimize, onlarla beraber bütünleşmeye gelen sanatçılarımıza bu hakaret yetkisini nereden aldın?

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 15:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, ofisi söyle de sanatçılarımız senden izin alsınlar bari. Sen, bizimle beraber Mehmetçik'ini moralize etmeye çalışan o askerlerimize, onlarla beraber bütünleşmeye gelen sanatçılarımıza bu hakaret yetkisini nereden aldın? Edep yahu derler, edep."

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