Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bazı yerlerde bir tıkanıklık, bir eksiklik var”...(2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet diğer hizmetlerden kısarak eğitim öğretime bunca kaynak aktarırken ortaya çıkacak netice, bununla mütenasip görülmüyor. Demek ki bazı yerlerde bir tıkanıklık, bir eksiklik var. Dilini tarihini kültürünü en iyi şekilde öğrenmemiş bir evladımıza matematikte kimyada, fizikte öğrendikleri yük gelir. Çünkü bu çocuğumuz aldığı eğitim öğretimin neye yarayacağının farkında değildir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan 80 Okul ve 59 Okul Kapalı Spor Salonu açılış töreni Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim alanında yapılan yatırımları anlatarak, “2002 yılında hükümete gelirken verdiğimiz ülkemizi eğitim öğretim sağlık adalet ve emniyet üzerine yükseltme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz. Eğitim öğretim bütçede birinci sıraya çıktı. Biz geldiğimizde birinci sırada milli savunma vardı. Nereden nereye geldiğimizi anlatması bakımından bu çok önemli. Bu güne kadar 282 bin yeni derslik inşa ederek, sınıfları akıllı tahtalarla, öğrencilerimizi tablet bilgisayarlarla donatarak altyapıyı tamamen modernleştirdik. 584 bin yeni öğretmenle eğitimci sayımızı 904 bine çıkartarak sınıfların boş kalmamasını sağladık. Hayata geçirdiğimizi 4+4+4 sistemi ile en önemli reformumuzu bu dönemde yaptık. Geçmişte tamamen ideolojik saplantılarla eğitim öğretime verilen zararı ortadan kaldırdık. Yapacağımız işler çok, farkındayız. Ama bunlar en önemli engellerin ortadan kaldırılmasıydı. Müfredatı, ders kitaplarını eğitim öğretim yönetmelerini modern bir anlayış ile düzenliyoruz. Yapılacak işler hala var” diye konuştu.

“Demek ki bazı yerlerde bir tıkanıklık, bir eksiklik var”

Eğitim ve kültür konusunda yapılan çalışmalara rağmen henüz istenilen seviyeye ulaşılmadığını vurgulayan Erdoğan, “Milletimizin evlatlarına iyi bir eğitim öğretim vermek için yaptığı fedakarlığın büyüklüğü karşısında bulunduğumuz yer olmamız gereken yer değildir. Devlet diğer hizmetlerden kısarak eğitim öğretime bunca kaynak aktarırken ortaya çıkacak netice, bununla mütenasip görülmüyor. Demek ki bazı yerlerde bir tıkanıklık, bir eksiklik var. Eğitim sistemimizden beklentimiz çocuklarımızı anne ve babalarına hayırlı birer evlat, ülkelerine hayırlı birer fert olarak yetiştirmesidir. Hali hazırda müfredatımızın, öğretmen niteliğimizin, bu beklentiyi karşılamaktan uzak olduğunu görüyoruz. Günlük hayatının faal olduğu saatlerini evinden çok okulunda geçiren çocuklarımız, bilgi ile donatmanın yanında bilinç ve duruş aşılamaktan da geçtiğine inanıyorum. Dilini tarihini kültürünü en iyi şekilde öğrenmemiş bir evladımıza matematikte kimyada fizikte öğrendikleri yük gelir. Çünkü bu çocuğumuz aldığı eğitim öğretimin neye yarayacağının farkında değildir” şeklinde konuştu.

“Biz TEOG’la okumadık”

Tamamen sınav kazanmaya odaklanmış bir sistemle arzulanan eğitime ulaşılamayacağının söyleyen Erdoğan, “Bu TEOG meselesi bundan dolay kaldıralım dedik. Biz TEOG’la okumadık. Bu yükleri bir kenara bırakalım. Sınav bir amaç değil araçtır. Çocuklarımıza öncelikle öğrendikleri bilgi ile kendilerine ailelerine, ülkelerine, insanlığa nasıl faydalı olabileceklerinin şuurunu aşılamamız gerekiyor. Bunu başardığımızda rekabet alanı sınav kazanma olmaktan çıkar. Artık rekabet alanı hikmet ile yoğurulmuş bilginin bizatihi kendisi haline gelir. İşte o zaman bu sistem dünya çapında matematikçiler, iktisatçılar, mühendisler, felsefeciler yetiştirmeye başlar. İnşallah önümüzdeki dönemde dikkatimizi bu konuya verecek, eğitim öğretim altyapısında gerçekleştirdiğimiz devrimi içeriğinde de hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.