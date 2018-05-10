Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde (2)

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Cumhur İttifakı'na destek veren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı parti girişinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile partililer alkışlarla karşıladı. Erdoğan ile Destici, el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan, BBP yöneticileriyle tek tek tokalaştı. Erdoğan ile Destici daha sonra görüşmek üzere partiye geçti.

Yaklaşık bir saat süren görüşme de Destici Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde isminin ve Fetih suresinin yazılı bulunduğu özel yapılmış olan kılıç hediye etti.

Çıkışta Erdoğan ile Destici, ortak basın açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Malum 24 Haziran seçimleriyle alakalı olarak oluşturduğumuz 'Cumhur İttifakı'nda MHP, BBP müşterek bir çalışmanın, gayretin içerisinde olacağız. Bugün Sayın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz, onları görüşme fırsatımız oldu. Bunları görüşmek suretiyle inanıyorum ki bu süreç içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz dayanışmamız çok daha verimli bir kampanyayı nasıl yürütürüz, bunların üzerinde durduk. Tabi bu süreç içerisinde zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeleri devam ettireceğiz ve bu kampanyayı en başarılı şekilde sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.