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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret için, BBP Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı parti girişinde Mustafa Destici ve partililer karşıladı. Erdoğan ile Destici, daha sonra görüşmek için parti binasına girdi.

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret için, BBP Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı parti girişinde Mustafa Destici ve partililer karşıladı. Erdoğan ile Destici, daha sonra görüşmek için parti binasına girdi.

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