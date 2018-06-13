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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir tarafta Pensilvanya'da kurulan yıkım ittifakı var, diğer tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı var. 24 Haziran'da milletimizin bu iki ittifak arasında bir tercihte bulunacak."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 18:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir tarafta Pensilvanya'da kurulan yıkım ittifakı var, diğer tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı var. 24 Haziran'da milletimizin bu iki ittifak arasında bir tercihte bulunacak."


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