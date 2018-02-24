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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ne diyor, 'sivilleri vuruyorlar.' Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınınızda var."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 14:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ne diyor, 'sivilleri vuruyorlar.' Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınınızda var."

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