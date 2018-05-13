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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşik Krallık ile özellikle terörizmle mücadele alanında yürüttüğümüz iş birliği diğer ortaklarımızla kurduğumuz mekanizmaların çok çok ilerisindedir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 16:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşik Krallık ile özellikle terörizmle mücadele alanında yürüttüğümüz iş birliği diğer ortaklarımızla kurduğumuz mekanizmaların çok çok ilerisindedir."


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