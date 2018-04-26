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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.


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