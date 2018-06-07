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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, çıraklık dönemini, kalfalığı, ustalığı geride bıraktık. Şimdi halkımıza diyoruz ki bize başustalık için icazet verin."

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 23:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, çıraklık dönemini, kalfalığı, ustalığı geride bıraktık. Şimdi halkımıza diyoruz ki bize başustalık için icazet verin."


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