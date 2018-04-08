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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, demokrasiye saygılıyız ama devletin ve milletin imkanlarının terör örgütüne peşkeş çekilmesine göz yumamayız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 19:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, demokrasiye saygılıyız ama devletin ve milletin imkanlarının terör örgütüne peşkeş çekilmesine göz yumamayız."

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