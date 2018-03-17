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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız ortada. İşte kasa kasa silahlar, mermiler hepsi ortada. Daha bize neyin yalanını söylüyorsunuz, dürüst olun. Olmadılar. Bize dürüst olana can kurban, ama bize dürüst olmayana... Kusura bakması

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 13:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız ortada. İşte kasa kasa silahlar, mermiler hepsi ortada. Daha bize neyin yalanını söylüyorsunuz, dürüst olun. Olmadılar. Bize dürüst olana can kurban, ama bize dürüst olmayana... Kusura bakmasınlar."

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