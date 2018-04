Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz her an seçime girebilecek rahatlıkta bir noktadayız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Diğer siyasi partilere göre en hazırlıklı parti biziz. Şu anda biz biliyorsunuz İstanbul ve İzmir kongreleri haricinde bütün hepsini yaptık. Ana kademelerin kongrelerinin dışında da kadın kolları ve gençlik kolları kongrelerini yapıyoruz. Bir defa biz her an seçime rahatlıkla girebilecek noktadayız” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV’de Siyasi İşler özel programının konuğu oldu. Ahmed Arpat moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okan Müderrisoğlu, Serpil Çevikcan ve Mustafa Kartoğlu’nun sorularını cevaplandırdı. 24 Haziran erken seçim kararının nasıl alındığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Bahçeli’nin bugün yaptığı açıklamadan değerlendirme yaparsak, hafta başında da aslında Bahçeli’yle bu hafta içinde bir görüşme istedik. Bu görüşme arzumuzda Bahçeli Çarşamba günü 13.30 mutabakat oldu. Salı günü de böyle bir durumu ortaya çıkınca ilk yapmam gereken arkadaşlarımla grup konuşmam vardı. Konuşmamda 2019’u vurguladım. Arkadaşlarımın ne diyeceğini bilmiyordum. 2019 Kasımına göre konuşmamı bitirdim. Daha sonra gurup odamızın arkasında toplantı odamızda arkadaşlarımı toparladım. Değerlendirme yaptık. O değerlendirmeden sonrada bizim için artık erken seçim noktasında sadece bir tarih ve bu konuyla ilgilide takvimin belirlenmesi kalıyordu. Çarşamba sabah arkadaşlarımla bir toplantı daha yaptık. Sayın Bahçeli’yle görüşmeye bu şekilde girdik. Görüşmemiz esnasında Bahçeli’ye teklifimizi, karşı teklif olarak sunduk. Onlara olumlu yaklaştılar böylece 24 Haziranı okulların kapanması düşünülerek, gerek üniversite imtihanları göz önüne alınarak, oradan çıkar çıkmaz YÖK’le görüştük. YÖK Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu için burada bir gerçekte ortaya çıkıyor. Seri karar alabilmenin ispatıdır. Sayın başkana konuyu ilettiler. Hemen YÖK toplantı bir hafta sonraya üniversite sınav imtihanını aldılar. Aldığımız 24 Haziran kararının aleniyete geçirmiş olduk. Basın toplantısına çıktığımda masanın üzerinden kaldırmış olarak çıktım” dedi.

“Cenevre sonuç doğurmadı. Sonuç odaklı çalışmadı”

Cenevre’nin sonuç odaklı çalışmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Astana sürece ön planda yer aldı. Soçi, ardından Ankara bu konuda güçlü olarak Rusya, Türkiye, İran bir araya geldi. Şimdi üçüncüsünü Tahran’da yapacağız. Bu çalışmalara bu şekilde devam edeceğiz. Astana’nın önemini de dokunmalıyız. Cenevre’nin önüne çıkartmak gibi bir derdimiz yok. Kimseye yasak koymadık katılmak isteyenler buyursunlar katılsınlar. Cenevre sonuç doğurmadı. Sonuç odaklı çalışmadı. Buralardan çıkacak neticeyle derdimiz Suriye’nin kuzeyinde barış bölgesini yaygınlaştırmak ciddi tehditler aldığımız yerler var. O bölgeler aslında bizim insanların olduğu yerlerdi. Hassasiyetle bunlar bizi taciz etmesinler bizim bölgemizde tehdit savurmasınlar bu olmadıktan sonra bizimde bu bölgelere ölüm yağdırmaya merakımız yok” diye konuştu.

“Biz her an seçime girebilecek rahatlıkta bir noktadayız”

YSK’nın açıklayacağı takvim sonrasında seçim takvimini belirleyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “YSK açıklayacağız seçim takvimidir. Resmi takvimi açıklayacak ki bizde bize hazırlıklar var ama ona kendi takvimiyle örtüştüreceğiz. Yol haritamızı biz belirleyeceğiz. Seçim takvimimizi şu dur diye söylemek doğru değil. Asıl belirleyecek olan YSK açıklayacağı takvimdir. Temayül yoklamasını yapacağız. Olmadan milletvekili olmadan belirlemek doğru olmaz. Diğer siyasi partilere göre en hazırlıklı parti biziz. Şu anda biz biliyorsunuz İstanbul ve İzmir kongreleri haricinde bütün hepsini yaptık. Ana kademelerin kongrelerinin dışında da kadın kolları ve gençlik kolları kongrelerini yapıyoruz. Bir defa biz her an seçime rahatlıkla girebilecek noktadayız. Bütün teşkilatlarımız sandık kurullarına varıncaya kadar süratle yapıyorlar. Temayül yoklamalarının neticesini bize bildirecekler. Yoklamanın ardında bizler suretle milletvekili noktasında gelen aday adaylarımız içinde belirleyip YSK gidecek hale getireceğiz” şeklinde konuştu.