Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz işgale gitmiyoruz, teröristleri kovalıyoruz

Murat KÜÇÜK- Tezcan SOLMAZ/BOLU, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin'deki teröristlere yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda kararlılıkla ilerlediğini belirterek, "Biz burada işgale mi gidiyoruz? Tam aksine, biz teröristleri kovalıyoruz. Teröristleri oradan çıkartarak, oranın gerçek sahiplerine, oraları teslim etmeye gidiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti 6'ncı Olağan Kongresi için geldiği Bolu'da kongrenin yapılacağı salonun önünde toplanan halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri burada görünce selamlamadan geçemezdim. Hiç onda endişeniz olmasın. Biz bugüne kadar gücün önünde eğilmedik. Sadece Rabbimizin huzurunda, rükuda ve secdede eğildik. Hele hele sizler gibi kardeşlerim yanımızda, arkamızda oldukça, bize eğilmek asla yakışmaz. Bu yolda böyle yürüdük, böyle yürüyeceğiz. Dün Mersin böyleydi, Antalya böyleydi. Bugün Bolu böyle. İnanıyorum ki; Sakarya da böyle. Zaten Sakarya'ya da farklı bir durum yakışmaz. Sakarya saf Anadolu çocuğu. Bolu bugün hamdolsun bambaşka. Uzun zaman gelemedik. Yoğunlukları biliyorsunuz. Çok hareketli bir dönemde Bolu kongremizi yapıyorsunuz" dedi.

'3 BİN 300 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Güvenlik güçlerinin Afrin'de kararlılıkla hedefe ilerlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrinde Mehmetçiklerimiz adeta savaş icra ediyorlar. Terör örgütlerine karşı savaş icra ediyorlar. Hamdolsun azimle, kararlılıkla hedefe ilerliyorlar. Şu an itibariyle 3 bin 300 teröristi etkisiz hale getirmişler. Mehmedimiz bıkmadan, usanmazdan dağ, daş demeden yürüdüler. Şehitlerimiz de var. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz.' Onu bildikleri için şahadete yürüyorlar. ÖSO ile yürüyorlar. Sevgili peygamberimize komşu olan o makama yürüyor şehitlerimiz. Rabbim bize de nasip etsin inşallah. Böyle yürüdüğümüz zaman hep büyümüş, yükselmişiz. Bu değerleri de kaybedince geri geri gitmişiz. Yeniden bir diriliş var. Bu diriliş kendisini Afrin'de gösterdi. Cerablus'ta, El Rai, El Bab'ta gösterdi. Orada 2 bin kilometrelik alan, burada da 952 kilometrelik alan kontrolümüzde. Biz burada işgale mi gidiyoruz? Tam aksine, biz teröristleri kovalıyoruz. Teröristleri oradan çıkartarak oranın gerçek sahiplerine, oraları teslim etmeye gidiyoruz. Cerablus'ta öyle olmadı mı? İnşallah Afrin’de de o toprakların sahibi, topraklarına dönmeye başladılar."

'İLAHİYET, DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU, BUNLARA CEVABI VERMELİ'

Merhamet dininin mensupları olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz merhamet dinin mensuplarıyız. Bu yolda azimle kararlılıkla yürüdük, yürüyoruz, yine yürüyeceğiz. Son zamanlardaki bazı ortaya çıkıp da din adına ahkam kesenler var ya. Şunu açık net söylemem lazım. Din adına konuşmak bana belki yakışmayabilir. Müslüman olarak dinime zafiyet getirenlere konuşmak hakkımdır. Bir dini tedrisatın varsa konuşman gerekir. İlahiyat, Din İşleri Yüksek Kurulumuz, ilahiyat fakültelerimiz bir araya gelip, istişare ve şuralarla gereken cevabı bunlara vermeli. Meydanı da boş bırakmamalı her konuda. Dinin itikadi anlamından tutunuz, muamelata, ibadete, beşeri münasebetlerine varıncaya kadar, bunları anlatmaları lazım. İşte biliyorsunuz. DEAŞ gibi bu insanlar, 'İslam adına bunları yapıyoruz' diyorlar. Hadi oradan ya. Ne İslam adına? Bizim dinimizde durup dururken, siz bir insanı öldüremezsiniz. Bir insanın ölümü elinden olmak, tüm insanların ölümüne neden olmak gibidir. Her gün 5 vakit namazda okuduğumuz Fatiha suresinde Rabbim ne buyuyor bize? Bizim Rabbimiz hem rahman, hem rahimdir. Bu noktada da bizler dinimizi iyi sahiplenecek ve dinimize karşı yapılan saldırılar ümmeti bölmek isteyenler FETÖ gibi. Bölmeye çalışmadılar mı? O da kürsülerden din adına konuşuyordu. İblis, ilmi en ileri olandı. Sevgili peygamberimize de öncelikle Rabbimize isyan eden o olmadı mı? Tanımadı. 'Ben' dedi, 'Diğer meleklerden daha üstünüm' dedi. 'Diğer meleklerden daha üstünüm' diyerek orada isyanını ortaya koydu. O isyanla birlikte Allah ebediyen huzurundan kovdu. Bunları iyi bilip yolumuza öyle devam edeceğiz."

'HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ?'

Hep birlikte Türkiye olacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden isteğim şu. Bir olacağız, beraber, diri, iri, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Unutmayın, bizim rabiamızı unutmayın. Rabiamızda Tek millet var. 81 milyon tek milletiz. Tek bayrak, üç tek vatan, dört tek devlet. Şu Bolu'nun dağları bir inlesin söyleyin bakim. Rabbim bu bütünlüğümüzü bu beraberliğimizi daim kılsın" diye konuştu.